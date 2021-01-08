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Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

Председатель ЦИК рассказала представителям ТюркПА о предстоящих выборах

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова встретилась с миссией международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.

В ходе встречи глава Центризбиркома рассказала, что 10 января в Кыргызстане пройдет важный процесс — выборы президента и референдум.

«Впереди у нас также ожидается проведение парламентских выборов и выборов депутатов в местные кенеши. Прошедшее в октябре 2020 года голосование было признано недействительным. В процессе реформ, которые проходят с 2015-го, были достигнуты полная прозрачность и достоверность голосования. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы в целом выборы воспринимались законными и свободными. Помимо достоверности итогов голосования, необходимо повысить и политическую культуру выборного процесса», — сказала она.

Нуржан Шайлдабекова отметила, что во время прошедших парламентских выборов, несмотря на то, что было полное отображение голосования, был виден подкуп голосов.

«Анализируя горький опыт, мы при подготовке к этим выборам приняли ряд решений, форматов, показывающих приоритет эффективной и оперативной работы по нарушению законодательства. Налажено взаимодействие с правоохранительными органами, создан секретариат, который почти круглосуточно работает. Там находятся представители прокуратуры, милиции, ГКНБ. Они анализируют все сигналы и принимают меры по реагированию», — добавила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179217/
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