Пленарное заседание ТюркПА в 2022 году состоится в Кыргызстане

В городе Туркестане (Казахстан) состоялась Х пленарная сессия Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА). Об этом сообщила пресс-служба Жогорку Кенеша.

По ее данным, на встрече присутствовали спикеры парламентов стран, входящих в ТюркПА.

Обсуждены вопросы развития межпарламентского сотрудничества, политического диалога между государствами, взаимодействия в политической, социально-экономической, культурно-гуманитарной, правовой и других сферах. Всего рассмотрели 14 вопросов. Заслушан годовой отчет о деятельности ТюркПА, утвержден бюджет организации на 2022 год, закреплены должности генерального секретаря и его заместителей.

По итогам встречи приняты решения о принятии итогового документа Х пленарного заседания — Туркестанской декларации, а также о проведении очередного XI пленарного заседания ТюркПА в 2022 году в Кыргызстане.

Парламентская ассамблея тюркоязычных стран создана 21 ноября 2008 года в Стамбуле по соглашению, подписанному председателями парламентов Кыргызстана, Азербайджана, Турции и Казахстана.