В Кыргызстане будет создана единая база нотариальных документов

В Кыргызстане создадут единую электронную базу нотариальных документов. Жогорку Кенеш поддержал сегодня поправки в законопроект в третьем чтении.

На реализацию понадобится выделение дополнительных средств из государственного бюджета. По расчетам Государственного комитета информационных технологий и связи, для создания электронной базы потребуется $1 миллион 378 тысяч (95 миллионов 357,6 тысячи сомов) и 33 месяца.

Правительство КР должно внести дополнения в инструкцию о порядке совершения нотариальных действий нотариусами.