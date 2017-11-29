Пропавшие из Исторического музея экспонаты. Денег на охрану артефактов нет

Правительство проверяет сообщения о вывозе ценных экспонатов из Исторического музея. Об этом сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша премьер-министр Сапар Исаков.

Депутат Осмонбек Артыкбаев поинтересовался, выделят ли в 2018 году деньги на охрану артефактов. Выяснилось, что такой статьи расходов в госказне нет.

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«Вчера я был в Историческом музее, посмотрел, как идет ремонт. Там уже расставили наши экспонаты. Глаз радуется. Музей стал совсем другим. Здание получилось хорошим, отвечающим мировым стандартам. Думаю, это наш первый шаг. По тому вопросу, что вы подняли, мы будем вести работу. Здесь я могу говорить открыто. Появились слухи, что якобы из музея были вывезены ценные экспонаты. Мы проводим проверку с соответствующими органами. Все изучим и вернем обратно», — подчеркнул Сапар Исаков.

Ранее пятилетняя инвентаризационная проверка в крупнейших республиканских музеях показала, что из-за отсутствия надлежащего контроля в Государственном историческом музее пропало 503 экспоната. Об этом тогда сообщили в секретариате Совета безопасности.