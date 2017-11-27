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Власть

Опыт есть. Сооронбай Жээнбеков готов оказать помощь всем ветвям власти

Фото аппарата президента

«Имея достаточный опыт работы, готов оказать помощь всем ветвям власти вести конструктивную деятельность», — отметил Сооронбай Жээнбеков на встрече с премьер-министром Сапаром Исаковым, торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым и председателем Верховного суда Айнаш Токбаевой. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, президент отметил, что все ветви власти отвечают за социально-экономическое развитие страны, укрепление мира, согласия, законности и должны работать сообща, консолидированно, в интересах народа и государства.

«Алмазбек Шаршенович Атамбаев установил стабильность в стране, не жалея здоровья и сил. Соответствующая законодательная база создана, от нас требуется лишь работать, каждому четко выполнять свои функции. Наша задача — развитие Кыргызстана, улучшение жизни народа, поднятие экономики, защита национальных интересов. Направить усилия на борьбу против коррупции во всех ветвях власти», — подчеркнул президент.

Он также подчеркнул, что парламент должен оказывать всемерную поддержку исполнительной власти, поддерживая важные и нужные для граждан и государства проекты. В правительстве имеется много проектов по улучшению жизни населения и социально-экономического развития, которые должны быть продолжены и успешно завершены. Верховному суду необходимо во взаимодействии со всеми ветвями власти продолжить реформу в судебной системе в целях установления верховенства закона.

Глава государства отметил, что в ближайшее время намерен провести отдельные встречи для детального обсуждения приоритетных задач и направлений каждой ветви власти, отметили в отделе.
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