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Власть

Сооронбай Жээнбеков вступил в должность президента Кыргызстана. Фоторепортаж

Инаугурация завершилась. Сооронбай Жээнбеков официально вступил в должность президента Кыргызстана.

Торжественная церемония состоялась сегодня в Доме приемов «Эне-Сай» Государственной резиденции «Ала-Арча».

Сооронбай Жээнбеков принес присягу народу Кыргызстана, ему вручены удостоверение, нагрудный знак и штандарт главы государства.

Затем он выступил с инаугурационной речью. С обращением к народу Кыргызстана и напутственной речью к избранному президенту выступил Алмазбек Атамбаев.

Далее Сооронбай Жээнбеков и Алмазбек Атамбаев направились в здание Жогорку Кенеша, где их встретила рота почетного караула, а затем в рабочий кабинет главы государства.

На церемонию инаугурации были приглашены 450 человек, в том числе Герои Кыргызской Республики, представители общественности, творческой и научной интеллигенции, депутаты Жогорку Кенеша, члены правительства, дипломатический корпус, представители международных организаций. Мероприятие обошлось в 8 миллионов 404 тысячи 248 сомов. 
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