В Государственной резиденции началась инаугурация Сооронбая Жээнбекова

В Государственной резиденции «Ала-Арча» началась инаугурация Сооронбая Жээнбекова.

Торжественная церемония официального вступления в должность президента проходит в Доме приемов «Эне-Сай» Государственной резиденции.

Ранее сообщалось, что на инаугурацию приглашены 450 гостей, среди них Герои КР, деятели культуры, искусства, члены кабмина, депутаты Жогорку Кенеша, участники и семьи погибших 7 апреля 2010 года.

Сооронбай Жээнбеков выиграл выборы, прошедшие 15 октября. За него проголосовали 54,77 процента избирателей.