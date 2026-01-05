12:48
Трамп: Не верю, что Украина нанесла удар по резиденции Путина

Дональд Трамп заявил — не верит, что Украина нанесла удар по резиденции Путина. По словам американского лидера, нанесенный Украиной удар по резиденции президента России действительно произошел.

«Я не верю, что эта атака имела место», — заявил он журналистам на борту самолета по пути из Флориды в Вашингтон.

Дональд Трамп считает, что «кое-что произошло сравнительно недалеко, но это никак не связано с этим».

Ранее власти РФ обвинили Украину в попытке нанести удар по резиденции Владимира Путина в Новгородской области с помощью 91 беспилотника. Газета WSJ опубликовала статью, в которой утверждалось, что Украина не наносила ударов по президенту России или его резиденции, а, по оценке ЦРУ, ВСУ пытались нанести удар по военной цели, расположенной в том же районе, что и резиденция Путина, но не в непосредственной близости от нее.

Киев в ночь на 29 декабря 2025 года предпринял атаку беспилотниками на государственную резиденцию лидера РФ в Новгородской области, ранее заявил глава МИД Сергей Лавров.

В Министерстве обороны России сообщали об извлечении файла с полетным заданием из украинского беспилотника, направляющегося к резиденции Владимира Путина в Новгородской области и сбитого 29 декабря. Материалы переданы американской стороне.
