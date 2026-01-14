В закон о статусе экс-президента Кыргызстана вносят правки

В Жогорку Кенеш внесен на рассмотрение законопроект о внесении изменений в Закон «О гарантиях деятельности президента и статусе экс-президента».

Проектом предлагается разрешить отвод земельных участков на территории госрезиденции президента в исключительных случаях — для обеспечения социальных нужд населения. Согласно документу, такой отвод будет возможен по решению главы государства и осуществляться кабинетом министров в порядке, установленном земельным законодательством.

Как говорится в справке-обосновании, инициатива разработана в связи с обращением жителей села Чон-Арык, где отсутствуют школы и детские сады. Из-за нехватки свободных земель предложено выделить участок площадью 10,48 гектара на территории государственной резиденции № 1 для строительства социальных и образовательных объектов.

Авторы законопроекта отмечают: действующая редакция закона полностью запрещает отвод земель на территории резиденции, что не позволяет решать острые социальные вопросы. При этом сохранится специальный режим охраны, а решения будут приниматься с учетом требований безопасности.

В случае принятия документ вступит в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.