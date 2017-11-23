Иса Омуркулов предпосылок для отставки премьер-министра Сапара Исакова не видит

Лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов прокомментировал ИА «24.kg» последние кадровые перестановки в правительстве. Ничего страшного он в них не видит.

По его словам, это совершенно обычные увольнения. А что касается Раимбека Матраимова, так он был даже не главой Государственной таможенной службы, а заместителем.

На вопрос ИА «24.kg», следует ли ожидать на этом фоне отставки главы правительства Сапара Исакова с учетом, что уже лишили портфеля превого вице-премьера Толкунбека Абдыгулова, предложив это кресло депутату от фракции «Бир Бол» Аскарбеку Шадиеву, Иса Омуркулов ответил: «Не думаю, что это предпосылки к глобальным кадровым перемещениям. Никаких оснований, законодательных в том числе, для оставки Сапара Исакова нет».

В правительстве Кыргызстана за два дня произошел ряд кадровых изменений.