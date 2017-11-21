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Власть

Кыргызстан и Узбекистан еще не делимитировали участок, где находится Унгар-Тоо

Кыргызстан и Узбекистан еще не делимитировали участок государственной границы, где находится гора Унгар-Тоо. Об этом сегодня сообшил заместитель председателя Государственной пограничной службы КР Кубатбек Жээнбаев на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности в Жогорку Кенеше.

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По его словам, вопрос с делимитацией горы еще не решен, но переговоры продолжаются.

Напомним, в начале осени сообщалось, что 85 процентов кыргызско-узбекской границы описаны. Договор о демаркации и делимитации границ с Узбекистаном был подписан во время визита Алмазбека Атамбаева в Ташкент. Тогда говорилось, что Кыргызстан и Узбекистан решили вопрос о совместном использовании еще одного спорного участка — Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области.
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