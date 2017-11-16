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Власть

Новые технологии в Нарыне. При строительстве школ грубо нарушаются требования

«В Нарынской области при строительстве одной из школ рабочие просто забивают ДСП к опалубке, не заливая глиной. Это что, новые технологии?» — поинтересовался сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Камчыбек Жолдошбаев.

На это глава Госархстроя Бактыбек Абдиев ответил, что никаких новых технологий нет. Есть лишь строительные компании, которые не выполняют установленные для строительства подобных объектов требования.

«При проверке ста школ в 13 выявлены нарушения. Сейчас при составлении договора указывается пункт, по которому подрядчик обязан устранять проблемы, обнаруженные в течение года после сдачи объекта в эксплуатацию», — добавил Бактыбек Абдиев.

Он сообщил, что в 2018 году планируется завершить строительство 166 социальных объектов. На сегодня они построены на 60 процентов. Для завершения строительства необходимо более 5 миллиардов сомов.

Сегодня в парламенте правительственный час о ходе строительства зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций республики.
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