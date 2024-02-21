Госстрой разработал новые нормы сейсмостойкого строительства

Госстрой разработал новые строительные нормы сейсмостойкого строительства. Соответствующий проект приказа вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, положением о системе нормативных документов в строительстве установлено, что не реже одного раза в пять лет вносятся предложения по их обновлению. Со дня внедрения последних строительных норм прошло более указанного срока. Кроме того, актуализированы действующие нормы, а также приняты уточненные параметры карты сейсморайонирования для Бишкека.

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Документ «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования» разработан взамен параллельно действующих от 2009 и 2018 годов.

Он устанавливает требования к зданиям и сооружениям, в которых при сейсмических воздействиях могут быть допущены повреждения отдельных элементов, затрудняющие нормальную эксплуатацию зданий и сооружений или требующие ее временного прекращения при обеспечении безопасности людей», — говорится в справке-обосновании.