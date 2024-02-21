11:28
USD 89.43
EUR 96.36
RUB 0.97
Общество

Госстрой разработал новые нормы сейсмостойкого строительства

Госстрой разработал новые строительные нормы сейсмостойкого строительства. Соответствующий проект приказа вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, положением о системе нормативных документов в строительстве установлено, что не реже одного раза в пять лет вносятся предложения по их обновлению. Со дня внедрения последних строительных норм прошло более указанного срока. Кроме того, актуализированы действующие нормы, а также приняты уточненные параметры карты сейсморайонирования для Бишкека.

Читайте по теме
Абы как и абы кто. Почему в Кыргызстане строят некачественные дома

Документ «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования» разработан взамен параллельно действующих от 2009 и 2018 годов.

Он устанавливает требования к зданиям и сооружениям, в которых при сейсмических воздействиях могут быть допущены повреждения отдельных элементов, затрудняющие нормальную эксплуатацию зданий и сооружений или требующие ее временного прекращения при обеспечении безопасности людей», — говорится в справке-обосновании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287239/
просмотров: 807
Версия для печати
Материалы по теме
Госстрой будет набирать на работу сварщиков и электриков, окончивших лицей № 100
Глава Госстроя: Более 200 незаконных построек выявили по всему Кыргызстану
Кыргызстанцы смогут онлайн проверять законность строящихся объектов
Госстрой: Серьезных разрушений после землетрясения не зарегистрировано
Землетрясение в Кыргызстане. Госстрой просит сообщать о дефектах в зданиях
Госстрой аннулирует лицензии стройкомпаний, которые не выплачивают налоги
В Кыргызстане оштрафовали 224 объекта самовольного строительства
Цифра дня. 10,9 миллиарда сомов потратил Госстрой на возведение соцобъектов
Госстрой возвел и отремонтировал 174 объекта в 2023 году
Госстрой в 2024 году разработает новые строительные нормы и правила
Популярные новости
Когда в&nbsp;Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики Когда в Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики
Сильные морозы. На&nbsp;ТЭЦ Бишкека сегодня постепенно увеличат нагрузку Сильные морозы. На ТЭЦ Бишкека сегодня постепенно увеличат нагрузку
Стали известны сроки переноса из&nbsp;Бишкека Западного автовокзала Стали известны сроки переноса из Бишкека Западного автовокзала
Что может повысить качество образования в&nbsp;школах? Опрос Что может повысить качество образования в школах? Опрос
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
21 февраля, среда
11:19
В Кыргызстане стартовал национальный чемпионат рабочих профессий WorldSkills В Кыргызстане стартовал национальный чемпионат рабочих...
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 21 февраля
10:42
Добровольная аттестация учителей. Лишь один педагог из 56 справился с тестом
10:40
Какие дороги Кыргызстана закрыты для проезда из-за снега
10:21
Чемпион Кыргызстана по футболу «Абдыш-Ата» проиграл московскому «Спартаку»