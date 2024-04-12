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Общество

Стройкомпаниям дали срок обезопасить свои объекты до 1 мая 2024 года

Строительные компании, работающие в Кыргызстане, должны обезопасить свои объекты до 1 мая 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Госстроя.

По ее данным, согласно СН КР 12-01:2018 «Безопасность труда в строительстве», фирмам необходимо привести строительные площадки и объекты в соответствие с вышеуказанным нормативно-техническим документом.

Особое внимание необходимо уделить организации передвижения людей вблизи строительных площадок: места прохода граждан должны быть оборудованы сплошным защитным навесом, фасады лесов должны быть закрыты защитной сеткой с ячейкой размером не более 5×5 миллиметров.

В ведомстве отметили, что нарушение установленных норм влечет административную ответственность вплоть до комиссионной проверки деятельности компании, где будет рассмотрено соответствие выполненных работ строительным стандартам и требованиям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291378/
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