Госстрой выявил нарушения в строительстве коттеджного городка на Иссык-Куле

Иссык-Кульское региональное управление архитектурно-строительного контроля провело внеплановую проверку строительства коттеджного городка на территории пансионата «Даймонт Резорт» в селе Бостери. Об этом сообщили в Госстрое.

Выяснилось, что проектная документация коттеджей подготовлена не в полном объеме.

«Составлен протокол согласно статье 144 Кодекса о правонарушениях, наложен штраф в 200 тысяч сомов. Также выдано предписание о приостановлении строительства и представлении разрешительных документов», — сказали в ведомстве.