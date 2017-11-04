Не демонизируйте меня. Бабанов назвал уголовное дело против него произволом

Лидер парламентской фракции «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов сделал завление в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом.
Он назвал уголовное преследование абсолютно надуманным и политическим. «К сожалению, мне так и не дали возможность реализации реформ, которые бы не позволяли такой произвол», — отмечает депутат ЖК.
По мнению парламентария, «властьимущие не могут понять, что не Бабанов источник проблем».
«От того, что они устранят меня с политического поля жизнь в стране не улучшится, проблемы не решатся», — говорится в заявлении.
«Нельзя во всех бедах винить меня, демонизировать и оговаривать. Правда все равно выйдет», — сказал Омурбек Бабанов.
Он выразил надежду на мудрость власти и думает, что это все признают ошибкой.
Омурбек Бабанов призывает власти задуматься, «ведь любая несправедливость в конечном счете выйдет в свет» и просит не совершать ошибок прошлых лет.
Сегодня Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела против Омурбека Бабанова. Расследованием будет заниматься ГКНБ.