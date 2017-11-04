Не демонизируйте меня. Бабанов назвал уголовное дело против него произволом

Лидер парламентской фракции «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов сделал завление в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом.

Он назвал уголовное преследование абсолютно надуманным и политическим. «К сожалению, мне так и не дали возможность реализации реформ, которые бы не позволяли такой произвол», — отмечает депутат ЖК.

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По мнению парламентария, «властьимущие не могут понять, что не Бабанов источник проблем».

«От того, что они устранят меня с политического поля жизнь в стране не улучшится, проблемы не решатся», — говорится в заявлении.

«Нельзя во всех бедах винить меня, демонизировать и оговаривать. Правда все равно выйдет», — сказал Омурбек Бабанов.

Он выразил надежду на мудрость власти и думает, что это все признают ошибкой.

Омурбек Бабанов призывает власти задуматься, «ведь любая несправедливость в конечном счете выйдет в свет» и просит не совершать ошибок прошлых лет.

Сегодня Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела против Омурбека Бабанова. Расследованием будет заниматься ГКНБ.