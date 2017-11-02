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Власть

Денонсацию соглашения с Казахстаном депутаты одобрили во втором чтении

Денонсацию соглашения с Казахстаном о предоставлении помощи в $100 миллионов в рамках евразийской интеграции депутаты одобрили во втором чтении. Решение принято сегодня на заседании.

За законопроект проголосовали 92 депутата.

Напомним, Кыргызстан решил денонсировать соглашение с Казахстаном о помощи в рамках ЕАЭС. В кабмине это объяснили тем, что, несмотря на заверения казахских властей, деньги так и не выделялись. При этом Кыргызстан ссылается на часть 1 статьи 60, а также статью 62 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года. В конвенции указано, что существенное нарушение двустороннего договора одним из его участников дает право другому участнику ссылаться на это нарушение как на основание для прекращения договора или приостановления его действия в целом или в части.
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