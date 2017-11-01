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Власть

В парламенте интересуются наказанием турецких полицейских, избивших кыргызстанку

Депутат фракции «Республика — Ата Журт» Экмат Байбакпаев сегодня на заседании парламента поднял вопрос о наказании турецких полицейских, избивших кыргызстанку.

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На повестке дня во втором чтении рассматривают законопроект о внесении поправок в закон о предупреждении торговли людьми и борьбе с ней.

Парламентарий напомнил о распространенном в СМИ видео, где сотрудники турецкой полиции избивают женщину. Позже выяснилось, что это была гражданка Кыргызстана.

«Чем окончилась история? Как наказали полицейских? У вас есть информация? Мужчине не свойственно такое обращение, а там люди под погонами», — обратился депутат к заместителю министра внутренних дел Курсану Асанову. Последний пообещал представить ответ письменно.

По последней информации турецких СМИ, прокуратура потребовала наказать полицейских, избивших кыргызстанку в Аланье (Турция), тюремным заключением на срок от 1,5 до 4,5 года. Судебное разбирательство состоится 9 ноября. Местные власти возбудили в отношении фигурантов уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Управление полиции провинции Анталья начало расследование обстоятельств произошедшего. Пострадавшая получила лечение в местной больнице, а сотрудников полиции уволили.
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