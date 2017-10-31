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Власть

Введение НДС на муку. Есть проблемы по собираемости налога

Государственная налоговая служба Кыргызстана не может обложить налогом зерно, ввозимое в автомобиле. Об этом заявили сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша.

Депутаты рассматривают поправки в Налоговый кодекс, касающиеся НДС на муку. Министр экономики Артем Новиков отметил, что правительство предлагает ввести НДС, но оставить льготы на импортируемое зерно. «Льготы должны сохраниться, чтобы по более низкой цене предприниматели могли купить зерно и складировать его до переработки», — сказал чиновник.

Глава ГНС Октябрь Абдыкаимов отметил, что проблем не возникнет, если зерно будет ввозиться по железной дороге, так как там налажено администрирование, идет обмен информацией по ввезенному товару, вплоть до его стоимости.

«Мы будем следить, кто ввозит зерно. Если это частник, у которого нет мощностей для переработки, то НДС по импорту будет применяться. Проблемы возникают с теми, кто ввозит автомобильным транспортом», — пояснил налоговик.
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