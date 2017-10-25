Казахстан считает, что выполнил все условия о выделении помощи Кыргызстану

Глава комитета мажилиса парламента Казахстана по международным отношениям, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев прокомментировал Zakon.kz. официальный отказ Кыргызстана от предоставляемых $100 миллионов в качестве технической помощи.

«Действительно, такое письмо было направлено: МИД РК получил письмо от МИД КР о том, что начата процедура по денонсации соглашения. В целом в соответствии с международными договорами о денонсации это право каждого участника такого договора. Поэтому в этой ситуации Кыргызстан принимает решение, видимо, исходя из каких-то своих внутриполитических соображений, и в этой ситуации мы считаем, что необходимо дождаться, когда Кыргызстан выполнит все соответствующие процедуры внутри своей страны», — сказал он.

«В то же время я не считаю, что здесь нужно драматизировать ситуацию. Такая техническая помощь была предложена Казахстаном по просьбе Кыргызстана, и эта помощь оказывалась безвозмездно, без каких-либо условий. И Казахстан выполнил все обязательства перед соседним государством. Такого рода соглашение было подписано, средства были готовы к тому, чтобы быть предоставлены. Конечно, для этого кыргызская сторона должна была направлять свою заявку, куда те или иные средства направлять. Поэтому в этой ситуации можно сказать, что казахстанская сторона выполнила все свои обязательства перед соседним государством», — пояснил Маулен Ашимбаев.

«Если Кыргызстан по тем или иным соображениям считает, что в этих средствах ему на данном этапе нет необходимости, они могут справляться внутренними источниками, это право Кыргызстана. В нашей стране много задач, большие планы, и я уверен, что эти средства будут использованы во благо государства», — считает Маулен Ашимбаев.

Напомним, сегодня Жогорку Кенеш в первом чтении поддержал денонсацию соглашения с Казахстаном о предоставлении технической помощи, эквивалентной $100 миллионам.