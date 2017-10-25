19:18
+9
USD 68.45
EUR 80.53
RUB 1.19
Власть

Казахстан считает, что выполнил все условия о выделении помощи Кыргызстану

Глава комитета мажилиса парламента Казахстана по международным отношениям, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев прокомментировал Zakon.kz. официальный отказ Кыргызстана от предоставляемых $100 миллионов в качестве технической помощи.

«Действительно, такое письмо было направлено: МИД РК получил письмо от МИД КР о том, что начата процедура по денонсации соглашения. В целом в соответствии с международными договорами о денонсации это право каждого участника такого договора. Поэтому в этой ситуации Кыргызстан принимает решение, видимо, исходя из каких-то своих внутриполитических соображений, и в этой ситуации мы считаем, что необходимо дождаться, когда Кыргызстан выполнит все соответствующие процедуры внутри своей страны», — сказал он.

«В то же время я не считаю, что здесь нужно драматизировать ситуацию. Такая техническая помощь была предложена Казахстаном по просьбе Кыргызстана, и эта помощь оказывалась безвозмездно, без каких-либо условий. И Казахстан выполнил все обязательства перед соседним государством. Такого рода соглашение было подписано, средства были готовы к тому, чтобы быть предоставлены. Конечно, для этого кыргызская сторона должна была направлять свою заявку, куда те или иные средства направлять. Поэтому в этой ситуации можно сказать, что казахстанская сторона выполнила все свои обязательства перед соседним государством», — пояснил Маулен Ашимбаев.

«Если Кыргызстан по тем или иным соображениям считает, что в этих средствах ему на данном этапе нет необходимости, они могут справляться внутренними источниками, это право Кыргызстана. В нашей стране много задач, большие планы, и я уверен, что эти средства будут использованы во благо государства», — считает Маулен Ашимбаев.

Напомним, сегодня Жогорку Кенеш в первом чтении поддержал денонсацию соглашения с Казахстаном о предоставлении технической помощи, эквивалентной $100 миллионам.
Ссылка:
просмотров: 605
Версия для печати
Материалы по теме
Сапар Исаков: Мы верим, что Казахстан решит все проблемы на границе
Жогорку Кенеш приступил к денонсации соглашения с Казахстаном
Денонсацию соглашения с Казахстаном примут без обсуждения и за закрытыми дверями
Денонсацию соглашения с Казахстаном внесли в повестку дня заседания парламента
Дорожная карта Казахстана и Кыргызстана не подписана. Переговоры продолжатся
Депутаты без прессы рассматривают денонсацию соглашения с Казахстаном
В Ереване ожидается встреча премьер-министров Казахстана и Кыргызстана
Правительство Кыргызстана объяснило денонсацию соглашения с Казахстаном
Комитет ЖК одобрил денонсацию соглашения об отказе от гранта $100 миллионов
Дастан Бекешев: Не надо было спешить с ратификацией соглашения с Казахстаном
Популярные новости
Сапар Исаков и&nbsp;Бакытжан Сагинтаев договорились по&nbsp;ситуации на&nbsp;границе Сапар Исаков и Бакытжан Сагинтаев договорились по ситуации на границе
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;16-20 октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 октября
Атамбаев вновь высказался о&nbsp;руководстве Казахстана, вспомнив трагедию 1986-го Атамбаев вновь высказался о руководстве Казахстана, вспомнив трагедию 1986-го
Сколько заработали братья Жээнбековы за&nbsp;четыре года Сколько заработали братья Жээнбековы за четыре года
Бизнес
MegaCom: сеть 3,75G запущена еще в&nbsp;76&nbsp;населенных пунктах! MegaCom: сеть 3,75G запущена еще в 76 населенных пунктах!
Связаться с&nbsp;О! можно в&nbsp;любое время суток Связаться с О! можно в любое время суток
Как сэкономить на&nbsp;связи, если ты&nbsp;СТУДЕНТ? Как сэкономить на связи, если ты СТУДЕНТ?
Бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom: быстрый и&nbsp;удобный Бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom: быстрый и удобный