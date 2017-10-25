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Власть

Депутаты поддержали освобождение сотрудников Финпола от подоходного налога

Депутаты Жогорку Кенеша поддержали во втором чтении освобождение сотрудников Финпола от подоходного налога. Решение принято сегодня на пленарном заседании.

Доходы сотрудников МВД, ГКНБ, МЧС, ГПС, ГСИН не облагаются подоходным налогом. Исключение составляла Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями.

В среднем с одного сотрудника ГСБЭП в год удерживается 19 тысяч сомов подоходного налога.

В случае принятия проекта закона выпадение из доходной части республиканского бюджета на 2017 год составит 5,1 миллиона сомов.

Следует отметить, что за 2015 и 2016 годы ГСБЭП принесла в бюджет 2,6 миллиарда сомов.
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