09:52
USD 87.39
EUR 102.55
RUB 1.08
Экономика

Самая низкая ставка подоходного налога в Кыргызстане установлена для таксистов

Самая низкая ставка подоходного налога в Кыргызстане установлена для таксистов. Она составляет всего 1 процент. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила главный инспектор управления оперативного контроля Государственной налоговой службы Айнура Султаналиева.

По ее словам, агрегаторы будут удерживать 1 процент от суммы дохода и перечислять его в бюджет. Она привела пример: если у физического лица доход зафиксирован на уровне 20 тысяч сомов, то налог составит 200 сомов.

По мнению специалиста, такое решение упрощает жизнь и агрегатору, и таксисту, и курьеру.

В ГНС отметили, что изначально ставка походного налога предлагалась в размере 5 процентов, но таксисты оказались к этому не готовы.

Айнура Султаналиева добавила, что стороны, в конце концов, пришли к консенсусу.

Ставка этого вида налога будет меняться:

  • с 2025-го по 2028 год — 1 процент;
  • с 2028-го по 2029 год — 2 процента;
  • с 2030 года — 5 процентов.

Напомним, с 1 сентября 2025 года все цифровые платформы и агрегаторы уплачивают подоходный налог и страховые взносы за физических лиц, которые используют их информационные системы.

Для Кыргызстана введение налоговых агентов среди информационных систем — это способ одновременно легализовать быстро растущий сектор и укрепить социальную защиту тысяч людей. Сегодня такие сервисы, как «Яндекс Go», inDrive и Glovo, выполняют сотни тысяч заказов в месяц. Даже небольшой налог с каждой поездки способен приносить миллионы в бюджет. Новый порядок делает сбор платежей автоматическим. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/341801/
просмотров: 309
Версия для печати
Материалы по теме
В Петербурге запрет мигрантам работать курьерами и таксистами пока не вводят
В Санкт-Петербурге намерены запретить мигрантам работать курьерами и таксистами
Возле Ошского рынка выявили незаконные стоянки такси во дворах частных домов
Более 6,5 миллиарда сомов подоходного налога собрали за три месяца
Олимпийцев Кыргызстана освободили от уплаты подоходного налога с премиальных
В Кыргызстане хотят изменить расчет подоходного налога
В Бишкеке хотят убрать точки междугородних такси с улицы Кулиева
Заявившему о взяточничестве на КПП «Достук» журналисту угрожают
В ГУОБДД рассказали, как намерены лицензировать таксистов
Невозможно ездить. В Нарыне таксисты просят отремонтировать дорогу
Популярные новости
Насколько вырастут пенсии в&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября Насколько вырастут пенсии в Кыргызстане с 1 октября
Доллар, евро и&nbsp;рубль подорожали. Курс валют на&nbsp;1&nbsp;сентября Доллар, евро и рубль подорожали. Курс валют на 1 сентября
Налоговые сюрпризы: кабмин меняет правила для бизнеса и&nbsp;госслужащих Налоговые сюрпризы: кабмин меняет правила для бизнеса и госслужащих
Государственный долг Кыргызстана за&nbsp;год вырос на&nbsp;33,2 процента Государственный долг Кыргызстана за год вырос на 33,2 процента
Бизнес
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
Ноль процентов на&nbsp;бизнес-переводы (клиринг и&nbsp;гросс) для&nbsp;ИП через Bakai Business Ноль процентов на бизнес-переводы (клиринг и гросс) для ИП через Bakai Business
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
MBANK поздравляет с&nbsp;Днем знаний: 200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэки на&nbsp;MJunior MBANK поздравляет с Днем знаний: 200 сомов в подарок и кешбэки на MJunior
2 сентября, вторник
09:50
Камчыбек Ташиев поручил разработать новый Генеральный план Джалал-Абада Камчыбек Ташиев поручил разработать новый Генеральный п...
09:38
В Кыргызской профессиональной футбольной лиге новый исполнительный директор
09:34
Будьте бдительны. О причинах потребления наркотиков рассказали медики
09:30
KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
09:25
Сом укрепился к доллару, рублю и юаню. Курс валют на 2 сентября