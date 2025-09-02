Самая низкая ставка подоходного налога в Кыргызстане установлена для таксистов. Она составляет всего 1 процент. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила главный инспектор управления оперативного контроля Государственной налоговой службы Айнура Султаналиева.

По ее словам, агрегаторы будут удерживать 1 процент от суммы дохода и перечислять его в бюджет. Она привела пример: если у физического лица доход зафиксирован на уровне 20 тысяч сомов, то налог составит 200 сомов.

По мнению специалиста, такое решение упрощает жизнь и агрегатору, и таксисту, и курьеру.

В ГНС отметили, что изначально ставка походного налога предлагалась в размере 5 процентов, но таксисты оказались к этому не готовы.

Айнура Султаналиева добавила, что стороны, в конце концов, пришли к консенсусу.

Ставка этого вида налога будет меняться:

с 2025-го по 2028 год — 1 процент;

с 2028-го по 2029 год — 2 процента;

с 2030 года — 5 процентов.

Напомним, с 1 сентября 2025 года все цифровые платформы и агрегаторы уплачивают подоходный налог и страховые взносы за физических лиц, которые используют их информационные системы.

Для Кыргызстана введение налоговых агентов среди информационных систем — это способ одновременно легализовать быстро растущий сектор и укрепить социальную защиту тысяч людей. Сегодня такие сервисы, как «Яндекс Go», inDrive и Glovo, выполняют сотни тысяч заказов в месяц. Даже небольшой налог с каждой поездки способен приносить миллионы в бюджет. Новый порядок делает сбор платежей автоматическим.