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Экономика

В Кыргызстане хотят изменить расчет подоходного налога

Кабинет министров предлагает считать минимальный размер подоходного налога не с минимального расчетного дохода, а со среднемесячной заработной платы. Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев в своем Telegram-канале.

В Бишкеке минимальный размер расчетного дохода (МРД) установлен в 12 тысяч 234 сома. Это значит, если человек получает заработную плату ниже, чем эта сумма, подоходный налог будет взиматься из МРД. Получается, что 10 процентов (ставка подоходного налога) от 12 тысяч 234 сомов = 1 тысяча 223 сома 40 тыйынов. Среднемесячная заработная плата (СМЗ) подсчитывается Национальным статистическим комитетом по районам, а также Бишкеку и Ошу. Так, на текущий год по столице размер СМЗ равен 30 тысяч 749 сомов, а это значит, подоходный налог не может быть ниже 3 тысяч 74,9 сома, даже если зарплата ниже установленного Нацстаткомом среднего значения.

«Получается, в Бишкеке подоходный налог увеличится на 1 тысячу 815 сомов в 2024-м. Такой расклад убийственно подействует на районы, где имеются золотодобывающие компании, так как их заработная плата включается в общий котел, а среднемесячная увеличивается. Например, в Чаткальском районе подоходный налог увеличится на 3 тысячи 820 сомов. Подоходный налог увеличивается взамен уменьшения страховых выплат в Социальный фонд», — считает Дастан Бекешев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/295093/
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