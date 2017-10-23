Депутат сравнил чиновников со средневековыми шарлатанами

«Не знаю, как работают в Минкультуры КР, это мракобесие! На уровне министров культуры рассуждают, как средневековые шарлатаны», — заявил сегодня на заседании профильного парламентского комитета депутат Алмазбек Токторов.

На заседании обсуждают вопрос захоронения мумии из Исторического музея. «Создается впечатление, что очень быстро устроили междусобойчик и поступили абсолютно ненаучно», — сказал Алмазбек Токторов.

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Его коллега Рыскелди Момбеков отметил, что одна группа ученых выступает против захоронения. «Вторая группа граждан, напротив, считает решение правильным, отмечая, что за 60 лет никакого открытия не сделал ни один историк. Кто-то говорит, что это была баткенская царица, завтра кто-то скажет, что это Жаныл мырза или Айчурек была. Надо создать рабочую группу», — предложил он.

Представители Национальной академии наук отметили, что изначально речь шла не о захоронении мумии, а о выводе ее из числа экспонатов.

«Это была первая и, к сожалению, последняя мумия на территории Центральной Азии. Это была сенсационная находка. Надо срочно ее вернуть назад. 60 лет она лежала в вакууме, а теперь она может испортиться», — призвала завотделом археологии Института истории НАН КР Хадича Ташбаева.

Члены комитета решили создать рабочую группу и дать ей срок для расследования до 1 декабря. Депутат Наталья Никитенко заметила, что за этот период будет нечего эксгумировать, и предложила сократить время для работы до двух недель.

Напомним, Минкультуры решило захоронить мумию, которая хранилась в Историческом музее 60 лет. Ее предали земле в Баткенской области на прошлой неделе. Однако ученые обратились к президенту с просьбой об эксгумации мумии, считая ее захоронение вандализмом. Министр культуры, информации и туризма Тугелбай Казаков посчитал шумиху вокруг захоронения мумии борьбой за его место.