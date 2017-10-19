В парламенте вновь поднимают вопрос о ситуации на дорогах: как сводки с фронта

«Данные о происшествиях на дорогах — как сводки с фронта», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Алмазбек Эргешов.

По его словам, за 9 месяцев 2017 года в республике произошло более 4 тысяч ДТП. В них погибли около 500 человек. За последние несколько лет в ДТП в нашей стране погибли 10 тысяч человек. При этом потери армии СССР на войне в Афганистане составили около 13 тысяч человек.

«Как на войне! Основная часть аварий происходит на междугородних трассах. Правительство намерено реализовать проект «Умный город». Это хорошо, но нам надо усиливать законодательство, ужесточать штрафы за нарушение правил дорожного движения, особенно в отношении водителей, садящихся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Нужно лишать их прав на год и больше. Нужно принимать какие-то меры. Иначе информация о ДТП так и будет поступать, как сводки с фронта», — возмущен депутат.