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Власть

Атамбаев вновь высказался о руководстве Казахстана, вспомнив трагедию 1986-го

Сегодня на вручении стипендий отличившимся студентам президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вновь высказался о руководстве Казахстана.

«Как президент, пять-шесть раз вручал стипендии и пожалел, что не говорил стипендиатам о серьезных вещах. Поэтому сегодня я хочу с вами поговорить немного на серьезные темы, поскольку так обманулась молодежь на последних выборах Кыргызстана. Я хочу поговорить о суверенитете, идеологической независимости. Все страны мира боролись за свою независимость», – сказал глава государства, обращаясь к студентам.

«Руководителем Казахстана, к примеру, назначали, скажем так, из Москвы совершенно чуждого человека, и в декабре в Алматы десятки сотен молодежи вышли, и многие были расстреляны. Жалко, что сегодняшнее руководство Казахстана забыло об этом», – добавил Алмазбек Атамбаев.

«Мы видим, что теперь уже независимость можно потерять не только в случае вторжения иностранной армии. На последних выборах я видел, как Кыргызстану навязывали президентом человека, который бы потом работал не на интересы Кыргызстана. Очень харизматичный кандидат, красивый. И, конечно, многие на это купились. Хотя дьявол приходит всегда в облике прекрасного человека. Мы должны отстаивать свою независимость», – подчеркнул президент.

Алмазбек Атамбаев, по всей видимости, вспомнил трагические события 1986 года, когда казахстанская молодежь вышла на митинг в центре тогда еще столицы республики – Алматы.

По официальной версии, волнения начались 17-18 декабря 1986 года из-за решения генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева о снятии с должности национального лидера – первого секретаря компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева и замене его ранее не работавшим в Казахстане Геннадием Колбиным, первым секретарем Ульяновского обкома партии. Три человека погибли, более тысячи получили ранения при разгоне акции протеста.
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