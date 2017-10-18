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Власть

Услышат? Глава фракции СДПК просит соседа ускорить решение ситуации на границе

«Вы видите наши отношения с соседним государством. Несмотря на то что мы вместе в ЕАЭС, ОДКБ и ШОС, у нас возникает напряжение на границе. Думаю, это временное явление», — сказал сегодня на пленарном заседании лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов.

По его мнению, к создавшейся непростой ситуации имеют отношение некоторые политики.

«Дружба между народами Кыргызстана и Казахстана будет продолжаться и крепнуть. Необходимо решить вопрос, чтобы простые граждане не страдали. Я призываю и нашу сторону, и казахскую. Обращаюсь к руководству Казахстана с просьбой снять этот вопрос с повестки дня и продолжить сотрудничество в том же дружественном русле, как прежде», — сказал Иса Омуркулов.

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На КПП «Ак-Тилек» пробка из грузовиков растянулась на несколько километров

Напомним, с вечера 10 октября на всех КПП кыргызско-казахской границы из-за усиленной проверки со стороны Казахстана наблюдаются большое скопление грузовых автомашин и длинные очереди пешеходов. Ранее пункты посетил премьер-министр КР Сапар Исаков, однако на улучшении ситуации этот внезапный визит не отразился никак.

Вчера затор из большегрузов также растянулся на несколько километров. Около шестисот машин с продуктами питания и другим скоропортящимся товаром стояли в ожидании прохождения границы более десяти часов.
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