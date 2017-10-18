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Власть

Начали с поздравлений. Депутаты парламента вернулись на свои рабочие места

Заседание парламента сегодня спикер Чыныбай Турсунбеков открыл словами поздравления в адрес Сооронбая Жээнбекова — вновь избранного президента Кыргызстана. 15 октября он победил на президентских выборах, обойдя своего основного соперника — Омурбека Бабанова. Кстати, самого Бабанова на пленарном заседании сегодня нет.

Затем новый депутат от фракции «Республика — Ата Журт» — экс-министр внутренних дел Зарылбек Рысалиев принял присягу. Он пришел в ЖК вместо Нургазы Нишанова, назначенного директором государственного предприятия «Кыргызжилкоммунэнерго».

Депутаты утвердили календарный план на октябрь.
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