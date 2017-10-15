Олигарх предлагал Атамбаеву $20 миллионов за поддержку Бабанова

Олигарх предлагал Алмазбеку Атамбаеву $20 миллионов за поддержку Омурбека Бабанова. Об этом президент сообщил сегодня журналистам.

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Он рассказал свою историю дружбы с Бабановым: «Я думал, он будет президентом Кыргызстана, хорошим президентом. Его я знаю с 2005 года. Наши жены, как две сестры, всегда дружили. Бабанов, когда я стал премьером в 2007 году, не выходил из моего дома. Когда я ушел с поста, он пропал до 2010-го. А потом появился. Он умеет обаять сладкими словами, красивыми глазами. И я всячески ему помогал», — сказал Алмазбек Атамбаев.

«Я у него как-то спросил, почему не достраиваешь торговый центр, зачем тогда загубил стадион. И там я ему помог получить около 2 миллиардов сомов... Ко мне приходил один зарубежный олигарх и предложил $20 миллионов, чтобы я поддержал Бабанова. Но есть вещи, которые не продаются», — подчеркнул он.

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«Когда начали вскрываться вещи, подготовка к беспорядкам, я понял, откуда финансирование. Слава богу, что я вовремя успел разглядеть личико Бабанова. Стал вспоминать, мне говорили: как он кинул Айдарчика Акаева, Максимчика Бакиева, так и тебя бросит. Я никому не позволю топтать себя и свою страну и продавать страну заранее. Я сам прикрывал Бабанчика, скажу честно, силовики еще в 2011 году говорили, что его место в тюрьме. Но я прощаю тех, кто меня предавал», — добавил Алмазбек Атамбаев.

Он подчеркнул, что отмены результатов выборов «никто не допустит, кого народ выберет, того и выберет».