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Власть

Президент рассказал, почему он счастлив и какая его мечта исполнилась

Президент вспомнил про золото Кумтора и тех, кто не заботился о народе Кыргызстана. Своими размышлениями он поделился сегодня во время церемонии закладки капсулы нового комплекса детской и взрослой онкологии и гематологии.

Глава государства поделился, что не собирался выступать с обращением, просил, чтобы не было митинга. Но главврач Национального центра онкологии сказал, что медработники сами попросили главу государства сказать пару слов.

«Конечно, когда мы это все планировали, мне самому это казалось сказкой, что должен быть современный комплекс. Честно говоря, здесь один из моих близких родственников умирал. И я в последние годы, как только страна успокоилась, каждый год приезжал сюда. До этого просто трудно было работать. Всего три года назад, кто не помнит, перекрывали улицы, захватывали очередную районную администрацию. Конечно, как только страна стабилизировалась, первым делом мы взялись за школы, больницы. Я благодарен Богу за сегодняшний день, когда видно, что у пришедших сюда больных и их родственников появится надежда. После покупки нового оборудования, контракты на поставку которого уже подписаны, мы сможем реально помогать людям даже с запущенной болезнью», — рассказал Алмазбек Атамбаев.

«Для меня сегодня хороший, счастливый день, потому что боль была такая в душе, что вроде независимая страна, а ведь это все мы могли бы сделать давным давно. Если бы страну не разворовывали, если тысячи тонн золота Кумтора осталось бы народу Кыргызстана, если бы власть работала на людей, если бы президенты думали не только о своей семье, а думали о всем народе Кыргызстана, как о своей семье... Больше того, чтобы заботились о народе Кыргызстана, о каждом гражданине больше, чем о своей семье. Сегодня как минимум одна моя мечта сбывается. Я желаю, чтобы все наши медицинские учреждения менялись, чтобы все они так выглядели, чтобы граждане Кыргызстана меньше попадали в учреждения, были живы, здоровы», — заключил глава государства.
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