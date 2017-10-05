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Власть

По итогам переговоров президентов в Ташкенте подписано 13 документов. Будут еще

По итогам переговоров президентов Кыргызстана и Узбекистана в Ташкенте подписано 13 документов:

— Декларация о стратегическом партнерстве, укреплении доверия, добрососедства и дружбы между Кыргызстаном и Узбекистаном;

— Обмен ратификационными грамотами между МИД Кыргызстана и Узбекистана по договору о государственной границе, который был подписан 5 сентября 2017 года в Бишкеке;

— Межправительственное соглашение между Министерствами сельского хозяйства КР и РУз по поставке минеральных удобрений;

— Соглашение о сотрудничестве между Генеральными штабами ВС двух стран;

— Договор о сотрудничестве между Госкомиссиями по делам религий КР и РУз;

— Меморандум о развитии сотрудничества в сфере транспорта между Министерством транспорта и дорог Кыргызстана и Министерством внешней торговли Узбекистана;

— Соглашение о развитии сотрудничества в сфере туризма;

— Соглашение о сотрудничестве в области обмена статистическими данными;

— Соглашение о сотрудничестве по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями;

— Соглашение о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между городами Джалал-Абад (Кыргызстан) и Наманган (Узбекистан);

— Соглашение о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между городами Баткен (Кыргызстан) и Фергана (Узбекистан);

— Меморандум о сотрудничестве в сфере обмена информацией между агентством «Кабар» (Кыргызстан) и «Национальным информационным агентством» (Узбекистан);

— Соглашение между Министерствами внутренних дел о сотрудничестве с сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Отметим, что во время переговоров в расширенном формате президенты Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиеев заявили, что завтра будут подписаны еще шесть соглашений. У чиновников двух стран есть время до утра, чтобы урегулировать все спорные вопросы.
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