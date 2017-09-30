Как Сапара Исакова инновациям учили

В рамках официального визита в Россию премьер-министр Сапар Исаков посетил инновационный центр «Сколково». Проект действительно уникальный. В одном месте собрано столько идей, что даже глаза разбегаются и не можешь решить, какая же из них лучше.

Фото ИА «24.kg». Премьер-министр КР Сапар Исаков в Сколково. Россия, 2017 год

«Сколково» — современный научно-технологический инновационный комплекс, строящийся в Москве. Это первый в России наукоград, создаваемый в постсоветское время. Ученые здесь могут не только воплощать в жизнь идеи, но и производить аналоги запасных частей.

Так, в одном из отделов рассказали о производстве УРД (устройств ретрансляции данных) для газопроводов. Сначала ученые получили от государства грант на разработку, а потом компания «Газпром» заключила с ними контракт на поставку оборудования. Глава кабмина Кыргызстана Сапар Исаков не только впечатлился новинками, но и тут же посоветовал вице-премьеру Дуйшенбеку Зилалиеву взять разработку на вооружение.

В Сколково активно поощряют стартапы. Здесь ученые могут реализовать свои самые необычные идеи. Огромное пространство позволяет. Места здесь хватит для всех. Вот например, один из «цехов». В нем всего два человека. Но не все так просто. Небольшой ящик — это огромный 3D-принтер. На нем уже изготавливают детали. Специалисты пока сфокусировались на авиации и космических разработках.

«Я такого никогда и не видел», — честно признался премьер.

А вот лаборатория. Вроде обычные пробирочки и колбы. Но на самом деле здесь тестируют, как ведут себя в желудке различные частицы. Даже специальный аппарат есть, напоминающий турбину. Вращается она с той же скоростью, с какой наш желудок переваривает пищу.

На территории наукограда расположены университет, школа, различные кластеры, Центр интеллектуальной собственности. Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович отметил, что уже сейчас в Сколково есть учебные и научные центры крупнейших компаний. Достроить наукоград планируют к 2020 году. Тогда, по заверению авторов проекта, Сколково станет крупнейшим научным и инновационным центром России.

Город Сколково притягивает к себе специалистов, занятых в наиболее перспективных и стратегически важных отраслях отечественной экономики и науки. Особое внимание здесь уделено сфере образования, бизнеса и общественной жизни. К разработкам привлекают молодых ученых. И они уже могут похвастать результатами.

Чиновники Кыргызстана не стали зевать. Почти у каждого павильона они останавливались, подолгу изучали идею и брали контакты. О многих разработках в Кыргызстане еще даже не слышали. Возможно, скоро и Кыргызстан станет одним из заказчиков для ученых наукограда.

После визита в Сколково Сапар Сапар Исаков возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а позже дал интервью ведущим российским СМИ — РИА «Новости», «Российской газете» и телеканалу «Россия-24».