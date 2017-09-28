Выборы-2017: Уволить директора школы, завуча и акима в Узгене требует депутат

Депутат парламента Бактыбек Райымкулов требует уволить директора школы, завуча и акима в Узгенском районе.

По его словам, ученики школы вынуждены были стоять на занятиях, поскольку 800 стульев из школы увезли для встречи кандидата в президенты с избирателями.

«Генпрокуратура провела расследование, некоторые факты подтвердились. Мы еще раз проверим информацию и проинформируем вас», - пообещал вице-премьер-министр Темир Джумакадыров.

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Он добавил, что возбуждено уголовное дело по агитации преподавателем Юридической академии, а по агитации руководителя государственного предприятия «Кыргыз темир жолу» идет расследование. К виновным будут приняты меры.