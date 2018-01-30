Дело о гибели Джумакадырова. Установить скорость КамАЗ" и джипа не смогли

В Московском районном суде продолжается процесс по делу о гибели вице-премьер-министра Темира Джумакадырова в ДТП. На заседании допросили в качестве свидетеля эксперта Михаила Сябро.

Он рассказал, что установить скорость КамАЗа и джипа Toyota Prado, в котором находился вице-премьер, невозможно.

«Скорость определяется исходя от следов торможения автомобиля. Тормозной след был, но он неразборчив. Поэтому скорость движения обоих автомобилей установить невозможно. Также невозможно определить, от чьих колес остался след — КамАЗа или джипа. Не представляется возможным определить, могла ли избежать столкновения та или иная машина, исходя из характера повреждений. Раньше мы проводили испытания в Москве. Однако в то время автомобили были из железа, а сейчас многие из пластика», — сказал Михаил Сябро.