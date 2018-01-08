Дело о ДТП, в котором погиб Темир Джумакадыров, направлено в суд

Расследование уголовного дела о ДТП с вице-премьер-министром Темиром Джумакадыровым окончено. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе МВД.

Уточняется, что материалы передали в суд Московского района Чуйской области по территориальности.

Водителю грузовика, по вине которого произошло ДТП, предъявлено обвинение по статье 281 часть 3 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель нескольких человек) УК КР.

Напомним, 7 октября прошлого года автомобиль «Тойота Ленд Крузер», в котором находились вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель Нурбек Муканов, на трассе Бишкек — Кара-Балта в селе Садовом попал в ДТП . Все трое погибли.

Вице-премьер-министр направлялся в Таласскую область для проверки готовности избирательных участков к выборам.