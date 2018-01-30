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Общество

Для виновника ДТП, в котором погиб Темир Джумакадыров, прокурор просит 11 лет

Прокурор просит для виновника ДТП, в котором погиб вице-премьер-министр Кыргызстана Темир Джумакадыров, 11 лет колонии-поселения. Об этом сегодня заявлено в Московском районном суде.

Прокурор заявил, что вина подсудимого Таалайбека Афтандила уулу полностью доказана в ходе следствия и судебных заседаний.

«7 октября 2017 года Таалайбек Афтандила уулу на трассе Чалдовар — Бишкек, нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Prado. В результате аварии погибли три человека — вице-премьер-министр, его помощник и водитель. Прошу признать его виновным и приговорить к 11 годам колонии-поселения», — заявил прокурор.
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