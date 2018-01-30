Виновника ДТП с Темиром Джумакадыровым просят не заключать под стражу

Адвокат виновника в смертельном ДТП с вице-премьер-министром Темиром Джумакадыровым просит не заключать его подзащитного под стражу. Об этом он заявил сегодня в Московском районном суде.

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«Мой подзащитный признал вину. Он просит прощения. Он не специально совершил ДТП, в котором погибли люди. После аварии он пытался спасти людей, которые находились в разбитой машине. Это несчастный случай. Личность подсудимого установлена, он имеет постоянное местожительство. Прошу учесть его молодой возраст при вынесении приговора. Прошу назначить наказание, не связанное с заключением под стражу», — сказал адвокат.