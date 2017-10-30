Заседание правительства Кыргызстана началось с минуты молчания в память о погибшем вице-премьер-министре Темире Джумакадырове.

Премьер-министр Сапар Исаков отметил, что по ДТП, в котором погиб Темир Джумакадыров, еще проводится следствие. «Он был особенным человеком. Мы его никогда не забудем. Он сделал многое для развития Кыргызстана, но многого сделать не успел. Проект «Таза коом» будет постоянно напоминать о нем, так как он многое вложил в его реализацию», — сказал глава правительства.

Кроме того, Сапар Исаков представил нового вице-премьер-министра Даира Кенекеева.