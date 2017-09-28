16:46
+9
USD 68.44
EUR 80.31
RUB 1.18
Власть

Выборы-2017. Черный PR в эфире. У депутата и чиновника разные мнения на это

Очернение оппонентов во время предвыборной кампании-2017 подняли до государственного уровня, заявил сегодня на заседании парламента депутат Каныбек Иманалиев.

«Я не агитирую ни за одного из кандидатов в президенты, но в отношении Бабанова и Торобаева много очерняющих материалов. Госканалы передают эту информацию. У вас нет мысли, что очернение оппонентов достигло госуровня?» — спросил нардеп у вице-премьер-министра Темира Джумакадырова.

«Я не согласен с этим, — ответил чиновник. — Для участников выборной кампании созданы равные условия. Вы приводите в пример одного-двух кандидатов, но и в отношении других кандидатов идет черный пиар. И это не государственный канал, а общественный. Никому не дается поручений о восхвалении или очернении того или иного кандидата. Надо обращаться непосредственно к этим телеканалам».

Выборы президента назначены на 15 октября 2017 года.
Ссылка:
просмотров: 463
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2017. Уволить директора школы, завуча и акима в Узгене требует депутат
Выборы-2017. Админресурс не настолько уж и задействован, считает депутат
Депутаты СДПК и «РАЖ» обвиняют друг друга, споря по вопросу о выборах
Спикер возмущен, что члены правительства не уважают депутатов
Алмазбек Атамбаев напомнил о недопустимости подкупа голосов на выборах
Алмазбеку Атамбаеву рассказали о подготовке к выборам
Обмен любезностями. МИД Казахстана направил в Кыргызстан ответную ноту
Вместо «Безопасного города» пришел «Умный город». А деньги есть?
Сотрудникам правоохранительных органов обещают повысить зарплату
В правительстве заверяют, что силовиков не используют в политических целях
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;18-22 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 сентября
Был в&nbsp;гостях, поэтому не&nbsp;виноват. ЦИК рассматривает жалобу на&nbsp;Жээнбекова Был в гостях, поэтому не виноват. ЦИК рассматривает жалобу на Жээнбекова
Жанар Акаев: MegaCom нельзя продавать женщине, которая возит чай Жанар Акаев: MegaCom нельзя продавать женщине, которая возит чай
Президент Кыргызстана дал интервью американскому журналу Time Президент Кыргызстана дал интервью американскому журналу Time
Бизнес
Оцените преимущества корпоративной связи от&nbsp;MegaCom Оцените преимущества корпоративной связи от MegaCom
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил охват сети&nbsp;4G Мобильный оператор О! увеличил охват сети 4G
Кыргызтелеком обеспечил средствами связи около 1500 избирательных участков Кыргызтелеком обеспечил средствами связи около 1500 избирательных участков
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: будьте на&nbsp;связи даже с&nbsp;нулевым балансом! Лайфхак от MegaCom: будьте на связи даже с нулевым балансом!