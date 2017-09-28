Выборы-2017. Черный PR в эфире. У депутата и чиновника разные мнения на это

Очернение оппонентов во время предвыборной кампании-2017 подняли до государственного уровня, заявил сегодня на заседании парламента депутат Каныбек Иманалиев.

«Я не агитирую ни за одного из кандидатов в президенты, но в отношении Бабанова и Торобаева много очерняющих материалов. Госканалы передают эту информацию. У вас нет мысли, что очернение оппонентов достигло госуровня?» — спросил нардеп у вице-премьер-министра Темира Джумакадырова.

«Я не согласен с этим, — ответил чиновник. — Для участников выборной кампании созданы равные условия. Вы приводите в пример одного-двух кандидатов, но и в отношении других кандидатов идет черный пиар. И это не государственный канал, а общественный. Никому не дается поручений о восхвалении или очернении того или иного кандидата. Надо обращаться непосредственно к этим телеканалам».

Выборы президента назначены на 15 октября 2017 года.