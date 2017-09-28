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Власть

Депутаты СДПК и «РАЖ» обвиняют друг друга, споря по вопросу о выборах

Депутаты парламента спорят, заслушивать ли информацию правительства о подготовке к выборам президента Кыргызстана, назначенных на 15 октября 2017 года.

Часть членов кабмина вышли из зала. Депутат Мирлан Жеенчороев («Республика – Ата Журт») предложил применить к ним дисциплинарное взыскание, а также пригласить на заседание представителей силовых структур, МВД, ГСБЭП.

«Где ваши люди, или это отношение кабмина к предстоящим выборам?» - спросил он.

«Извинились же люди. Зачем педалировать вопрос? Есть замечательная форма – когда можно пригласить ответственных на заседание фракции. Две недели до выборов, механизм запущен, люди работают. Не нужно их отвлекать. Можете вызвать на фракцию», - сказала депутат Ирина Карамушкина (СДПК).

«Фракция «Республика» сама не ходит на заседания парламента, все занимаются выборами. Сами так же нарушаете закон», - добавила она.

«Я никогда не комментировал ваши выступления, уважал вас как борца демократии. Но, к сожалению, сегодня я нарушил свое правило – мне очень стыдно, что вы стали другим человеком, поменялись на 180 градусов. Вы были простым учителем, верным сторонником партии, не давайте акжоловцам изменить вас. Не меняйтесь, пожалуйста», - парировал в ответ Ирине Карамушкиной Мирлан Жеенчороев.

Возмутился словами Карамушкиной и Исхак Масалиев.

«Меня как кандидата в президенты сняли с регистрации по надуманным причинам. Где же наша солидарность? И вы хотите, чтобы нас, парламент, воспринимали как одно целое? Я вижу, что административный ресурс работает по полной программе. Это к хорошему не приведет», - сказал он.

Спикер Чыныбай Турсунбеков призвал депутатов не пререкаться, избавиться от личных амбиций и работать.

«Лучше проиграть законным путем, чем незаконным путем выиграть», - добавил он.

В итоге депутаты начали заслушивать информацию кабмина.
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