Чыныбай Турсунбеков: Кыргызстан хромает в изучении кыргызского языка

Кыргызстан хромает в изучении кыргызского языка. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сказал спикер Чыныбай Турсунбеков.

По его словам, в республике принята программа для изучения государственного языка, разработан «Кыргызтест». Депутаты должны будут пройти его.

«Возникают вопросы, что станет с официальным языком? Для наших граждан, работающих в России, русский важен. Кто желает, изучает и английский. Если мы не сможем сохранить кыргызский, то нам незачем жить на этой земле», — сказал Чыныбай Турсунбеков.

«Мы должны его развивать. Если не в Кыргызстане, то где? Мы хромаем по изучению языка. Нужно переводить мультфильмы на кыргызский язык, чтобы дети с детского сада его знали», — считает Чыныбай Турсунбеков.