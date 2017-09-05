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Власть

Сократить документы, требуемые при остановке транспорта, предлагает депутат

Поправки в Кодекс КР об административной ответственности и в Закон «Об автомобильном транспорте», инициируемые депутатом парламента Дастаном Бекешевым, вынесены на общественное обсуждение.

Законопроектом предлагается сократить количество требуемых документов при остановке транспортного средства.

«Сегодня гаишники могут потребовать водительское удостоверение, техпаспорт на транспорт, квитанцию об уплате налога и путевой лист. Так записано в Правилах дорожного движения. Мы же предлагаем оставить из четырех документов только два — техпаспорт и водительское удостоверение. Сотрудники Патрульной милиции не должны заниматься функциями налоговой службы. Причем они штрафуют не за неуплаченный налог, а за отсутствие квитанции. Может, вы и заплатили налог, но ребенок нечаянно порвал ее, и вам придется постоянно платить штраф», — сказал ИА «24.kg» Дастан Бекешев.

По сути, граждане страдают и получают штрафы за то, что государство не создало электронную базу данных, посредством которой можно было бы отслеживать статус уплаты налога автовладельцами.

Дастан Бекешев

Документом также предлагается сделать выписку путевого листа обязательной лишь при международной перевозке грузов или багажа. «А в остальных случаях данный документ должен быть для внутреннего пользования. Это проблема самих перевозчиков, но не сотрудников патрульной службы. Эти путевые листы — эпоха советского времени», — отметил нардеп.

«Государственным и муниципальным органам вместо использования путевых листов следует переходить на качественный контроль над служебными машинами посредством установления GPS-навигаторов», — считает Дастан Бекешев.
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