15:46
USD 89.32
EUR 96.95
RUB 1.00
Общество

Запрет курения. Минздрав предлагает штрафовать за нарушения закона

За демонстрацию табачных изделий в кино и мультфильмах и нарушение запрета курения в общественных местах Министерство здравоохранения предлагает штрафовать. Поправки в Кодекс КР о правонарушениях вынесли на общественное обсуждение.

В частности, за демонстрацию табачных изделий в программах для детей предусмотрен штраф для физических лиц в размере 150 расчетных показателей (15 тысяч сомов), на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — 400 расчетных показателей (40 тысяч сомов).

Демонстрация табачных изделий в программах для взрослых влечет штраф для физических лиц в 130 расчетных показателей (13 тысяч сомов), для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей — 350 (35 тысяч сомов).

Вносится ответственность за спонсорство табачных и никотиносодержащих изделий, стимулирование продаж.

Минздрав отмечает, что в Законе «О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля» отсутствует ответственность за неразмещение знака о запрете курения. Поэтому привлекать к ответственности лиц за курение в неположенных местах затруднительно.

«Кроме того, не предусмотрена ответственность за розничную торговлю сигаретами. Эти пробелы позволяют сегодня массово нарушать закон и не нести ответственность», — подчеркивают в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285292/
просмотров: 1065
Версия для печати
Материалы по теме
За отсутствие ОСАГО физлицам может грозить штраф с 1 января 2024 года
Госфинразведка оштрафовала коммерческий банк на 124 тысячи сомов
Более 56 тонн табачной продукции завезли в Кыргызстан с начала года
За нарушение правил пожарной безопасности ужесточают наказание
С начала 2023 года Госсанэпиднадзор выписал штрафы почти на 1 миллион сомов
Штраф до 1 миллиона. В КР ужесточают наказание за незаконную меддеятельность
Борьба с очередями. Штрафовать за нарушение регламента госуслуг хотят в КР
Как добиться десятикратного снижения смертности от курения в мире?
В Кыргызстане хотят увеличить штрафы за незаконное производство спирта
В шаге от статуса «бездымной» страны, или Как Швеция бросает курить
Популярные новости
Снег и&nbsp;морозы ожидают в&nbsp;Бишкеке на&nbsp;следующей неделе Снег и морозы ожидают в Бишкеке на следующей неделе
Все 29&nbsp;маршрутов движения муниципальных автобусов в&nbsp;Бишкеке Все 29 маршрутов движения муниципальных автобусов в Бишкеке
Повышение тарифа. Как экономить на&nbsp;проезде и&nbsp;где купить транспортные карты Повышение тарифа. Как экономить на проезде и где купить транспортные карты
Автобусный маршрут &#8470;&nbsp;46&nbsp;закрывают в&nbsp;Бишкеке Автобусный маршрут № 46 закрывают в Бишкеке
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; передал мебель и&nbsp;канцтовары центру для детей &laquo;Акниет&raquo; «Керемет Банк» передал мебель и канцтовары центру для детей «Акниет»
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: итоги 2023 года и&nbsp;масштабные цели на&nbsp;2024-й ЗАО «МПЦ»: итоги 2023 года и масштабные цели на 2024-й
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; успешно завершил газификацию населенного пункта &laquo;Товарная&raquo; «Газпром Кыргызстан» успешно завершил газификацию населенного пункта «Товарная»
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA «Кыргызтелеком» продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA
29 января, понедельник
15:44
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти более 150 норковых шапок В Кыргызстан пытались незаконно ввезти более 150 норков...
15:24
За три года Россия помогла Кыргызстану на $5 миллионов
15:16
Угрожают сдать ребенка в детдом. Болот Темиров заявил о давлении на его супругу
15:05
Нападение на медиков Нацгоспиталя. Обе стороны написали встречные заявления
14:53
От учителя лицея «Сапат» в Кызыл-Кие пострадали еще семь учеников