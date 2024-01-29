Запрет курения. Минздрав предлагает штрафовать за нарушения закона

За демонстрацию табачных изделий в кино и мультфильмах и нарушение запрета курения в общественных местах Министерство здравоохранения предлагает штрафовать. Поправки в Кодекс КР о правонарушениях вынесли на общественное обсуждение.

В частности, за демонстрацию табачных изделий в программах для детей предусмотрен штраф для физических лиц в размере 150 расчетных показателей (15 тысяч сомов), на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — 400 расчетных показателей (40 тысяч сомов).

Демонстрация табачных изделий в программах для взрослых влечет штраф для физических лиц в 130 расчетных показателей (13 тысяч сомов), для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей — 350 (35 тысяч сомов).

Вносится ответственность за спонсорство табачных и никотиносодержащих изделий, стимулирование продаж.

Минздрав отмечает, что в Законе «О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля» отсутствует ответственность за неразмещение знака о запрете курения. Поэтому привлекать к ответственности лиц за курение в неположенных местах затруднительно.

«Кроме того, не предусмотрена ответственность за розничную торговлю сигаретами. Эти пробелы позволяют сегодня массово нарушать закон и не нести ответственность», — подчеркивают в ведомстве.