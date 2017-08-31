Атамбаев: Политиканы готовы на все, чтобы превратить КР в коммерческий комок

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал сегодня на официальной церемонии, приуроченной к Дню независимости, о «нещадной» борьбе с коррупцией.

«Мы начали настоящую системную борьбу с коррупцией, чистку органов госуправления от этого зла. Особенно в высших эшелонах власти. Только за последние пять лет выявлено около семи тысяч коррупционных деяний, в том числе возбуждены громкие уголовные дела в отношении чиновников самого высокого уровня», - сказал глава государства.

Можно с уверенностью утверждать: возврата к прежней коррумпированной системе не будет, и народ Кыргызстана этого уже не позволит. Не видеть этого не может только полный глупец или человек с амнезией. Алмазбек Атамбаев

«И, конечно, этого «не видят» и некоторые политики, у которых наблюдается амнезия и памяти, и совести. Объясняется это просто: скоро президентские выборы. И очень многие политиканы готовы на все, а не только на ложь и клевету, чтобы вернуть прошлые порядки, чтобы снова политики могли наживаться за счет народа, чтобы снова превратить Кыргызстан в коммерческий комок, как это делали Айдар Акаев и Максим Бакиев», - отметил Алмазбек Атамбаев.