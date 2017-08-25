Создать условия для честных выборов президента пообещал Сапар Исаков

Правительство Кыргызстана создаст необходимые условия для проведения честных выборов президента. Об этом сообщил сегодня кандидат на пост премьер-министра Сапар Исаков на заседании парламента.

«Мы не будем вовлечены ни в какие политические игры, а будем заняты решением проблем», — сказал Сапар Исаков.

Депутат Жыргалбек Турускулов поднял вопрос использования админресурса. «Есть информация, что на органы местного самоуправления оказывается давление, чтобы они проголосовали за соответствующего кандидата», — заметил он.

Выборы президента назначены на 15 октября 2017 года. ЦИК пока зарегистрировал четырех кандидатов — Темира Сариева, Омурбека Бабанова, Сооронбая Жээнбекова и Бакыта Торобаева.