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Власть

Создать условия для честных выборов президента пообещал Сапар Исаков

Правительство Кыргызстана создаст необходимые условия для проведения честных выборов президента. Об этом сообщил сегодня кандидат на пост премьер-министра Сапар Исаков на заседании парламента.

«Мы не будем вовлечены ни в какие политические игры, а будем заняты решением проблем», — сказал Сапар Исаков.

Депутат Жыргалбек Турускулов поднял вопрос использования админресурса. «Есть информация, что на органы местного самоуправления оказывается давление, чтобы они проголосовали за соответствующего кандидата», — заметил он.

Выборы президента назначены на 15 октября 2017 года. ЦИК пока зарегистрировал четырех кандидатов — Темира Сариева, Омурбека Бабанова, Сооронбая Жээнбекова и Бакыта Торобаева.
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