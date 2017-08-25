Исаков: Политику Минздрава нужно направить не на лечение, а на ЗОЖ

«Политику Минздрава нужно направить не на лечение, а на здоровый образ жизни», — сказал сегодня кандидат на пост премьер-министра Сапар Исаков на заседании парламента.

Каждый человек должен стать ответственным за свое здоровье и здоровье своей семьи. Сапар Исаков

По его словам, в год около 18 тысяч человек умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. «Мы должны решить эту проблему в скором времени. Необходимо пропагандировать здоровый образ жизни, правильное питание, распространять информацию о вреде алкоголя и курения. В каждом дворе должны быть спортивные площадки», — сказал Сапар Исаков.

Отметил он и рост онкологических заболеваний. «Здания Наццентра онкологии построены полвека назад, в них не проводился ремонт, оборудование устарело. С внедрением проекта «Таза коом» мы превратим этот центр в современную клинику», — пообещал Сапар Исаков.