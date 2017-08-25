Депутат не понял, почему Сапар Исаков назвал правительство техническим

Депутат Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев не понял, почему кандидат на пост премьер-министра Сапар Исаков назвал правительство техническим.

«Вы намерены проработать пару месяцев? Если правительство работает несколько лет, оно профессиональное. А те, кто приходят на время, — это техническое правительство», — сказал Мыктыбек Абдылдаев.

Он раскритиковал и программу, представленную Сапаром Исаковым. «Не обижайтесь, ее готовил аппарат президента и передал в правительство. Она очень сухая. Когда мы были молоды и писали программы, мы каждое предложение подкрепляли цифрами», — отметил депутат.

Сапар Исаков пояснил, что он назвал правительство технократами — а это те, кто уходят от политики и занимаются только реальными проектами.