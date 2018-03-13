Ремонт дорог. В Бишкеке готовят график перекрытия движения транспорта

С наступлением благоприятной погоды в Бишкеке начнется капитальный ремонт городских дорог. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции вице-мэр Эркин Исаков.

По его словам, готовится график капремонта и перекрытия дорог, чтобы максимально избежать проблем с передвижением населения. «Работы согласовывают с «Северэлектро», Бишкекводоканалом, Бишкектеплосетью, чтобы они тоже могли скоординировать свои действия и потом не пришлось вскрывать свежеуложенный асфальт. В ближайшее время опубликуем план перекрытия движения на первые месяцы», — рассказал Эркин Исаков.

«Параллельно идет ремонт тротуаров, ирригации и наружного освещения. Есть небольшие сложности с установкой наружного освещения в отдаленных районах города», — добавил вице-мэр.

Со списком дорог, которые планируют отремонтировать в 2018 году, можно ознакомиться здесь.