12:41
USD 68.26
EUR 84.20
RUB 1.21
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (14)

Ремонт дорог. В Бишкеке готовят график перекрытия движения транспорта

С наступлением благоприятной погоды в Бишкеке начнется капитальный ремонт городских дорог. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции вице-мэр Эркин Исаков.

По его словам, готовится график капремонта и перекрытия дорог, чтобы максимально избежать проблем с передвижением населения. «Работы согласовывают с «Северэлектро», Бишкекводоканалом, Бишкектеплосетью, чтобы они тоже могли скоординировать свои действия и потом не пришлось вскрывать свежеуложенный асфальт. В ближайшее время опубликуем план перекрытия движения на первые месяцы», — рассказал Эркин Исаков.

«Параллельно идет ремонт тротуаров, ирригации и наружного освещения. Есть небольшие сложности с установкой наружного освещения в отдаленных районах города», — добавил вице-мэр.

Со списком дорог, которые планируют отремонтировать в 2018 году, можно ознакомиться здесь.
Ссылка:
просмотров: 1030
Версия для печати
Материалы по теме
Асфальт растаял вместе со снегом. Кто ответит за некачественный ремонт дорог?
Премьер выделил 100 тысяч сомов на лечение 2-летней девочки, пострадавшей в ДТП
Формальдегид в детской одежде. Минздрав проведет лабораторную проверку
Подростки в Кыргызстане увлекаются наркотиками. Как не довести до беды
«Умный город» в Кыргызстане. Камеры будут распознавать лица
Премьер-министр Кыргызстана считает, что жизнь налаживается
В Кыргызстане может появиться новый маршрут наркотрафика
Тимур Исаков: Хоронить классические схемы распространения наркотиков рано
Теплосети Бишкека бесперебойно подают тепло
Возобновление теплоснабжения в первую очередь почувствуют живущие рядом с ТЭЦ
Популярные новости
Мэрия Бишкека вернулась к&nbsp;идее переименовать проспект Чуй. Вы&nbsp;поддержите? Мэрия Бишкека вернулась к идее переименовать проспект Чуй. Вы поддержите?
Бизнесмены, задержанные на&nbsp;&laquo;Дордое&raquo;, оказались сыновьями известного адвоката Бизнесмены, задержанные на «Дордое», оказались сыновьями известного адвоката
Пять налоговиков арестованы после спецоперации ГКНБ на&nbsp;рынке &laquo;Дордой&raquo; Пять налоговиков арестованы после спецоперации ГКНБ на рынке «Дордой»
Скончался народный артист Кыргызстана Ашир Чокубаев Скончался народный артист Кыргызстана Ашир Чокубаев
Бизнес
Каждый кыргызстанец может стать участником акции &laquo;Бакай Банка&raquo; &laquo;Год подарков&raquo; Каждый кыргызстанец может стать участником акции «Бакай Банка» «Год подарков»
MegaCom расширяет территорию покрытия и&nbsp;емкость сети&nbsp;4G MegaCom расширяет территорию покрытия и емкость сети 4G
От&nbsp;подарка не&nbsp;убежишь! От подарка не убежишь!
Нацбанк КР&nbsp;запретил платежи и&nbsp;пополнение кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; с&nbsp;мобильного счета Нацбанк КР запретил платежи и пополнение кошелька «О!Деньги» с мобильного счета