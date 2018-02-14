Подростки в Кыргызстане увлекаются наркотиками. Как не довести до беды

Как вы думаете, ваши дети-школьники курят или выпивают? Вполне возможно, что вы даже не догадываетесь об уже состоявшемся первом опыте вашего сына или дочери.

В Кыргызстане впервые провели исследование по европейской модели «Психоактивные вещества и зависимости среди подростков».

Всего в ходе анонимного анкетирования опросили 5 тысяч пятнадцатилетних учащихся девятых и десятых классов во всех регионах республики.

Самый высокий уровень употребления психоактивных веществ отмечается в Бишкеке и северном регионе Кыргызстана.

Первый опыт и вредные привычки

Каждый третий опрошенный ученик ответил, что он курил сигареты до 15 лет хотя бы один раз. Ежедневное курение наблюдается у 2,5 процента респондентов. Мальчиков оказалось в три раза больше, чем девочек.

Также детей спросили, выпивали ли те бокал пива, шампанского либо рюмку водки, коньяка.

Каждый третий ученик признал, что он имел такой опыт раз в жизни к 15 годам. При этом каждый десятый делал это в возрасте до 13 лет.

«Что касается раздела наркопотребления, то самым популярным наркотиком оказалась марихуана. 2,2 процента опрошенных ответили, что пробовали ее. Мальчиков оказалось в три раза больше, чем девочек. При этом 6 процентов респондентов использовали ингалянты (летучие вещества: клей, бензин, карб). Около 3 процентов учеников пользуются обезболивающими и снотворными», — рассказала журналистам специалист по мониторингу и оценке ОФ «СПИД Фонд Восток-Запад в КР» Динара Мадыбаева.

Динара Мадыбаева подчеркнула важность осведомленности подростков о вреде и последствиях употребления психоактивных веществ.

Практически каждый второй опрошенный подросток не знает о вреде наркопотребления. А 15 процентов считают, что рисков нет. Динара Мадыбаева

Лучше, чем в Европе, но хуже, чем в Молдове

В Кыргызстане пока сравнивать не с чем. И неизвестно, повторят ли опрос через какое-то время.

Такие исследования в европейском регионе, по ее словам, проводятся с 1996 года каждые четыре года, поэтому можно отследить динамику роста/снижения, сделать выводы и принять нужные решения.«Но если сравнивать наши данные со средними европейскими показателями, то по всем параметрам у нас ситуация лучше за исключением ингалянтов. При этом у нас намного хуже ситуация, чем в Молдове или на Кипре», — пояснила Динара Мадыбаева.

Заведующая Центром медико-психологической помощи и реабилитации несовершеннолетних Республиканского центра наркологии Ирина Алымкулова отмечает важность сбора таких статистических данных.

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«Во-первых, мы узнали, какие наркотические вещества предпочитают наши подростки. Также стала известна процентовка девочек и мальчиков. Теперь мы знаем точки, на которые стоит обратить внимание учителям, медикам, правоохранительным органам», — сказала она ИА «24.kg».

Цифр нет, но потребители есть

По данным секретаря Государственного координационного комитета по контролю наркотиков Тимура Исакова, подростков на наркоучете сегодня нет. «Эта группа сосредоточена больше как потребители летучих веществ, клея, ацетона, бензина. Но это не означает, что их дальнейшая судьба будет связана исключительно с токсическими веществами. Как правило, происходит миграция из одной группы в другую», — отметил он.

«В настоящее время сложилась не совсем, с нашей точки зрения, эффективная система медицинского учета, когда родители боятся вести ребенка к наркологу, хотя понимают, что он что-то употребляет. Они ставят на карту его будущее, мол, не сможет получить разрешение на вождение транспорта, поступить на госслужбу и так далее», — сказал Тимур Исаков.

Употребление токсических веществ — страшная проблема. Токсические вещества воздействуют непосредственно на головной мозг и поражают его иногда без возможности восстановления. Тимур Исаков

На учет не берут, а помогают

Все делается анонимно. Если только это не асоциально совершенные проступки. Случаи, связанные с криминалом, мы уже скрывать не можем. Ирина Алымкулова

«Поэтому профилактика в этом вопросе должна быть главенствующей. Не только органы здравоохранения и правоохранительные должны работать, но и все общество. И особенно это забота семьи, родителей», — подчеркнул он.Ирина Алымкулова признает, что все боятся наркологического учета как клейма на всю жизнь. Это главная причина, почему не идут за помощью к специалистам.В Центре медико-психологической помощи и реабилитации несовершеннолетних работают клинические психологи, которые проводят диагностику, стоит ребенка лечить или ему просто достаточно психокоррекции.

Специалисты также выявляют причины того, что заставило подростка употреблять психоактивные вещества: из интереса, любопытства, равнения на взрослых, отсутствия цели в жизни и поддержки от родных. У каждого подростка своя история.

В прошлом году был случай, когда мама привела в центр двух мальчиков в возрасте 9 и 6 лет. Старший употреблял летучее средство и ради интереса набрызгал на младшего брата. И тот упал в обморок. Только поэтому мама обратила внимание, вызвала скорую помощь.

Но это, скорее, единичный случай, в среднем обращаются за помощью подростки, начиная с 11 лет.

По словам Ирины Алымкуловой, в последнее время отмечается рост обращаемости: «Но я связываю это с тем, что мы стали более открыты, стали больше рассказывать о себе, ходить по школам, давать телефоны. Мы не ставим на наркологический учет, а просто оказываем медицинскую помощь, чтобы предотвратить дальнейшее развитие процесса».

Если подросток запутался в жизни и не знает, как быть, можно позвонить по телефону доверия: 0(312) 51-04-78.

Родителю на заметку

Ирина Алымкулова рассказала, на что следует обратить внимание, если ваш ребенок изменился в поведении.

«Если подросток употребляет летучие растворители, у него появится обожженная кожа вокруг носа и рта, очень сильно обложен язык, зрачки расширены, глаза красные, а от одежды идет очень специфичный запах. Естественно, отклоняющееся поведение, ребенок расторможен, хочет спать, отказывается от еды.

Если употребляют гашиш, то появляются расширенные красные зрачки, повышенная веселость, подросток весь «летает», у него повышенный аппетит, жажда. А на следующее утро абсолютно другое поведение: он раздражен, агрессивен, ему нужно куда-то убежать.

Обычно рекомендуем родителям смотреть, в какой компании находятся их дети, с кем они общаются, как поменялось поведение, оценки в школе, стал ли он чаще уходить по вечерам куда-то или вообще пропадать.

Надо обязательно созваниваться с родителями одноклассников. Предстоит узнать, как проводит ребенок свое свободное время. Следует занять чем-то ребенка помимо учебы, что бы его интересовало и отвлекало от употребления наркотических средств», — поясняет специалист.