Формальдегид в детской одежде. Минздрав проведет лабораторную проверку

После информации о выявленном в Караганде (Казахстан) в детских швейных изделиях формальдегиде Минздрав Кыргызстана еще раз проведет лабораторную проверку.

По словам директора Департамента госсанэпидемнадзора Толо Исакова, во всех странах в текстильной промышленности формальдегид используют для придания тканям несминаемости, малоусадочности и формоустойчивости.

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«Сначала следует выяснить конкретно экспортеров, вид этих швейных изделий. Ведь на рынке Кыргызстана, как и в других странах, находится не только продукция отечественных производителей, но много и зарубежных изделий. Причины могут быть разными», — отметил Толо Исаков.

По данным пресс-центра Минздрава, токсикологическая лаборатория Минздрава КР в 2017 году произвела 95 исследований на содержание формальдегида, бензола и толуола в текстильных швейных изделиях, в том числе детских и школьных.

Отклонений от норм не выявлено. В начале 2018 года в лаборатории провели 10 исследований, и по их результатам содержание формальдегида в одежде не превышало предельно допустимых концентраций.